وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الرئاسة العامة ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، قدمت سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين من أبرزها تقديم الإرشاد المكاني باللغات لأكثر من "30" ألف مستفيد، وتقديم "100" ألف عبوة زمزم، فيما بلغت كمية المعطرات "2550" لترا، وكمية المطهرات "130 ألف لتر"، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 31 ألف لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ "1600" لتر.