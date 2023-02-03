حصاد إدارة العلاج الحر بـ"صحة المنوفية" خلال 4 سنوات.. اعرف التفاصيل

أعلنت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، أن الإدارة تعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الامان للخدمات الطبية المقدمة من المنشات الخاصة والعيادات والمستشفيات وغيرها من المنشأت الطبيه بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية .

وأكدت شيرين مسعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة خلال السنوات الماضية تمكنت من عمل العديد من الزيارات التى أسفرت عن الإنذار والغلق والمعاينات للعديد من المنشأت الصحية المتنوعة.

وأضافت شيرين مسعد أن الإدارة فى عام 2019 تمكنت من إجراء950 زيارة أسفرت عن غلق 189 منشات طبية، وفحص 45 شكوى، وعاينت 146 منشأة طبية، وفى عام 2020 تمكنت من إجراء 2211زيارة أسفرت عن غلق 116 منشات طبية، وفحص 53 شكوى، وعاينت 224 منشأة طبية، وفى عام 2021 تمكنت من إجراء6800 زيارة أسفرت عن غلق 1386 منشات طبية، وفحص 224 شكوى، وعاينت 195 منشأة طبية، وفى عام 2022 تمكنت من إجراء 7952 زيارة أسفرت عن غلق 752 منشات طبية، وفحص 196 شكوى، وعاينت 496 منشأة طبية .

وأوضحت مسعد، أن النسبة المئوية لكل عام من الاعوام السابقة كانت فى زيادة مستمرة، من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الأداء وفى سبيل النهوض بالخدمة الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة المنوفية.