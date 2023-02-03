تحف فنية.. شاهد المنتجات اليدوية بمعرض ديارنا بالأقصر × 17 صورة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" أجنحة المنتجات اليدوية من حول مصر بمعرض ديارنا فى محافظة الأقصر، والذي يقام فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى، ويستمر حتى 9 فبراير الجارى، حيث يقام المعرض على مساحة 1800م، ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، يضم عددا كبيرا من الأجنحة المختلفة بجانب معرض الأثاث الذى يقام للمرة الأولى بمحافظة الأقصر، بمشاركة الاتحاد التعاونى الإنتاجى والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، حيث تستمر فعاليات المعرض حتى 9 فبراير الحالى.

ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث والتى تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات بأسعار اقتصادية، حيث أن صناع الأثاث لا يتواجدون بالشكل الكافي فى المحافظة.

ويأتي معرض "ديارنا" بالأقصر استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته، كما يتم دعم إقامة المعارض الإنتاجية فى المدن السياحية، وتسويق المنتجات التراثية وجذب الشباب ليفخر بجمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية، كما أن تسويق المنتجات الحرفية للسياح هو جزء من مصر السياحية ومن التسويق التجارى، حيث يستقبل المعرض الزوار يومياً، والذي يشارك فيه 120 عارضًا بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم السياحة الشتوى.



جانب-من-غرف-المعيشة-بمعرض-ديارنا



جناح-الحقائب-اليدوية-فى-معرض-ديارنا-بالأقصر



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