النيابة تنتدب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق ورشة نجارة بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب في ورشة للنجارة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من الحي لفحص تراخيص موقع الحريق، وتوافر عناصر الحماية المدنية والأمن الصناعي.

وكانت قد تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق قد نشب، اليوم الجمعة، في ورشة نجارة بحي شرق شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق ومعرفة حجم الخسائر التي قدرت مبدئيا بـ200 ألف جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من حي شرق شبرا الخيمة، باندلاع حريق بورشة نجارة بشارع أحمد المندوه متفرع من شارع ترعة الشابوري بمدينة عمر بن الخطاب، ملك المدعو "إميل سعد شرقاوي جادالله"، 50 سنة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وانتقل للموقع إدارة الأزمات وشئون البيئة والحماية المدنية وقسم ثان شبرا الخيمة، ولا يوجد أي إصابات.