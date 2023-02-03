وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "هذه الأنباء مضللة وغير صحيحة على الإطلاق"، نافيا في الوقت نفسه قيام مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بزيارة سرية إلى موسكو.

ويأتي هذا في الوقت الذي نفى نائب ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون دافيت، التقارير التي تحدثت عن أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز عرض التنازل عن عشرين في المائة من أراضي أوكرانيا إلى روسيا.

ومن جانبه، امتنع النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، التعليق على هذه التقارير، وقال إنه يرفض أن "يعلق على الشائعات" من وسائل الإعلام.

وكانت تقارير إعلامية أفادت أمس الخميس، نقلا عن سياسيين ألمان، أن الجانب الأمريكي عرض في يناير الماضي، على كييف وموسكو خطة "تسوية سلمية" لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتضمن نقل "حوالي 20% من أراضي أوكرانيا" إلى روسيا، والتي يمكن أن تكون مساوية تقريبا لاقليم دونباس.