وكالات الأنباء

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دمّرت الأساس القانونى لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، مشددةً على أن المعاهدة تبقى مهمة مهما ساء الوضع الحالى.

وجاء ذلك بعدما كانت وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت، الثلاثاء، روسيا بانتهاك بنود معاهدة "نيو ستارت"، مشيرةً لرفضها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها وعرقلة الجهود الأمريكية لمناقشة هذه القضية.

قال الكرملين، اليوم الأربعاء رداً على احتمال إرسال الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، إن ذلك سيصعد التوترات، لكنه "لن يمنعنا من تحقيق أهدافنا، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، من المتوقع أن تشمل لأول مرة سلاحاً بعيد المدى.

من جهته أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا التزمت بدقة بمعاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) طوال السنوات الماضية، خلافا لواشنطن.