القوات الأوكرانية تسقط مقاتلة روسية من طراز "سو-25"

دمر جنود الحرس الوطنى الأوكرانى، اليوم الجمعة، طائرة روسية أخرى من طراز "سو-25" في منطقة دونيتسك.
وأعلن الحرس الوطني الأوكراني - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "أنه على المشارف الجنوبية الشرقية لمدينة باخموت، اكتشف عناصر الحرس الوطني طائرتين روسيتين من طراز (سو-25) على مسافة ثلاثة كيلومترات وتم إطلاق النار عليهما ونتيجة للأعمال القتالية أصيبت طائرة منهما".
يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، أسقطت القوات الأوكرانية مروحية من طراز "مى-24" وطائرة من طراز "سو-25".
من ناحية أخرى، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل على أن الاتحاد الأوروبى سيدعم أوكرانيا فى إعادة الإعمار.
وذكرت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية أن تصريح بوريل جاء خلال لقائه بخبراء ألغام أوكرانيين يشاركون في جهود إزالة الألغام في قرية نيميشاييف بمنطقة العاصمة كييف.
وأجاب بوريل ردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل خطة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم الدعم لأوكرانيا في ترميم وإعادة إعمار البلاد في جميع المجالات وفي جميع الأبعاد الممكنة.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار ، فمن الأفضل منع الدمار، مضيفا أنه كلما قل الدمار، سيكون من الأسهل ترميمه.
ووفقا لبوريل، بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ستكون هناك حاجة لاستثمارات بمئات الملايين من اليورو لاستعادتها.
وتعقد القمة الرابعة والعشرون لأوكرانيا - الاتحاد الأوروبي في 3 فبراير. وهذا هو الاجتماع الأول على هذا المستوى بعد بداية العملية الروسية وبعد حصول أوكرانيا على وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
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