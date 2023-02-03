القوات الأوكرانية تسقط مقاتلة روسية من طراز "سو-25"

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية أن تصريح بوريل جاء خلال لقائه بخبراء ألغام أوكرانيين يشاركون في جهود إزالة الألغام في قرية نيميشاييف بمنطقة العاصمة كييف.

وأجاب بوريل ردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل خطة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم الدعم لأوكرانيا في ترميم وإعادة إعمار البلاد في جميع المجالات وفي جميع الأبعاد الممكنة.

وقال إنه عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار ، فمن الأفضل منع الدمار، مضيفا أنه كلما قل الدمار، سيكون من الأسهل ترميمه.

ووفقا لبوريل، بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ستكون هناك حاجة لاستثمارات بمئات الملايين من اليورو لاستعادتها.

وتعقد القمة الرابعة والعشرون لأوكرانيا - الاتحاد الأوروبي في 3 فبراير. وهذا هو الاجتماع الأول على هذا المستوى بعد بداية العملية الروسية وبعد حصول أوكرانيا على وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.