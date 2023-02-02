المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا 24 فبراير

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، عزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وأشارت في المؤتمر الصحفي المشترك مع زيلينسكي، والذى نقلته "دويتش فيله" الألمانية، إلى أن العقوبات الحالية تقوض الاقتصاد الروسي، مقدرة أن تكون موسكو تخسر "نحو 160 مليون يورو يوميا" بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

وكانت فون دير لاين أكدت عند وصولها برفقة مفوضيها، الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي عشية قمة بين الاتحاد وأوكرانيا من المقرر عقدها الجمعة في العاصمة الأوكرانية بحضور رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة على تويتر "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ الغزو الروسي وهذه المرة مع فريقي من المضيفين"، وأضافت: نحن هنا معا لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم مع أوكرانيا".

ويرافق فون دير لاين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل و14 عضوا آخر من أعضاء المفوضية الذين سيلتقون بزملائهم من الحكومة الأوكرانية.

ووصفت المفوضية هذه الزيارة والقمة بأنها "رمز قوي" للالتزام الأوروبي دعم أوكرانيا "في مواجهة العدوان غير المبرر" من روسيا.

فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي، وذلك حسبما أعلن منسق السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أعادت روسيا الحرب إلى أوروبا، لكن أوكرانيا تواصل القتال".

وأضاف بوريل "يسعدني أن أعلن لرئيس الوزراء دينيس شميهال أن بعثة المساعدة العسكرية التابعة للإتحاد الأوروبي ستدرب 15 ألف جندي أوكراني إضافي، مما يرفع إجمالي عدد الأفراد المدربين من قبل البعثة إلى 30 ألف فرد".

ومن المقرر أن تتلقى القوات تدريبات متخصصة بالإضافة إلى التعليمات الفنية المتعلقة للمعدات الجديدة بما في ذلك الدبابات من طراز "ليوبارد 2".

ويهدف البرنامج -الذي انطلق رسميا في نوفمبر- إلى تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.