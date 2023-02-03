الداخلية تضبط 6 عصابات تخصصوا فى سرقات المجوهرات والمنازل والهواتف

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط 6 عصابات تخصصوا في سرقات المجوهرات والمنازل والهواتف، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (طبيب، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه "كائنة أعلى مقر العيادة خاصته" بدعوى استشارته طبياً، وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها (عدد "2" هاتف محمول، مبلغ مالى، بعض المستندات الشخصية) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (المتهمتان المشار إليهما) وبحوزتهما (مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول المستولى عليهما) وتبين أن المتهم "محبوس على ذمة إحدى القضايا"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالإشتراك مع المتهم المشار إليه، كما إعترفا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية والتخلص من باقى محتويات الحقيبة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تناهى إليهم سماع صوت إستغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول) حال إستقلالهما دراجة نارية "قيادة أحدهما" وقيامهما بسرقة هاتف محمول من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) "بإسلوب الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب وأضاف بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالإنتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها (خادمة ، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر) وبحوزتها (مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر") وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (مخدومتها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة .

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحدالأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") من داخل الشقة محل سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المبلغ إستغل حيازته لمفتاح الشقة وتمكن من إستخراج نسخة منه ، وعقب علمه بخروج المُبلغ صحبة أسرته إستعان بشقيقه وتوجها لمحل البلاغ مستقلان سيارة أجرة ملك أحدهما ، وتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبالغ المالية المُشار إليها وعقب ذلك قاما بإتلاف كالون باب الشقة.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل هواتف محمولة - الكائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد (27 هاتف محمول مختلف الأنواع) من المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمين بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله بالمحل ملك المجنى عليه ، وحيازته نسخة من مفاتيح المحل إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى ، وتمكنا من إرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ومركز شرطة طلخا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (15) واقعة سرقة بدوائر (مركز شرطة المنصورة - مركز شرطة طلخا - قسم شرطة أول المنصورة - مركز شرطة محلة دمنة - مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) ومركز شرطة بنها بالقليوبية، وأضافا ببيعهما المسروقات (15 دراجة نارية) لعمليهما سئ النية (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات فتم حبس المتهمين.