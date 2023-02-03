اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 03:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأوقاف" تفتتح اليوم 31 مسجدا جديدا فى المحافظات

الجمعة، 03 فبراير 2023 03:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 31 مسجدا جديدا فى المحافظات افتتاح مساجد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف 31 مسجدًا اليوم الجمعة 3 / 2 / 2023م، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 643 مسجدًا، منها (512) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(131) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. أبو شاور – قرية إبراش – مركز مشتول السوق
 
مديرية أوقاف البحيرة
2. سيدي عقبة – مركز المحمودية
 
مديرية أوقاف القليوبية
3. السباخي – القلج - الخصوص
 
مديرية أوقاف المنوفية
4. البحري – سدود - منوف
5. سيدي يوسف- الحامول – سرس الليان
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. الفلاحين – الورق – سيدي سالم
7. خالد بن الوليد – أولاد سعيد - بلطيم
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. زمزم – الإعلام – الشيخ زايد – بجوار مبني إذاعة وتليفزيون القناة
 
مديرية أوقاف قنا 
9. النعماني – صفارة – بندر دشنا
 
مديرية أوقاف المنيا
10. السلام – إبشاق – بني مزار
11. الشرقي – مفوز طيبة - العدوة
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنوفية
1. السبيل - ميت القصري - قويسنا
 
مديرية أوقاف أسيوط
2. عثمان بن عفان – قرية ببلاو - ديروط
 
مديرية أوقاف المنيا
3. الهدى – المطاهرة الشرقية – أبو قرقاص
 
مديرية أوقاف الغربية
4. الكرايدة – كفر حشاد – كفر الزيات
 
مديرية أوقاف البحيرة 
5. بلبع العشرة- المحمودية
6. بلال بن رباح – خط السرو – أبو حمص
7. دويدار - أريمون – المحمودية 
8. عزبة حسني – سيدي غازي – كفر الدوار 
 
مديرية أوقاف قنا
9. النور المحمدي - نجع شاهين -الدهسة – العركي – فرشوط 
10. التقوى والإيمان – بني برزة – أبو تشت 
11. العمري - الجبلاو – قنا 
12. التوحيد - الجربة – أبو تشت 
13. عبد الوهاب بك أبو سحلي - الدهسة – العركي – فرشوط
14. آل راجح – النجمة والحمران – أبو تشت
 
مديرية أوقاف سوهاج
15. الرحمة الغربي – الجلايلة – دار السلام
16. عمرو بن العاص – قرية السلام – دار السلام 
 
مديرية أوقاف أسوان
17. القفطية – قرية القفطية - دراو
18. التقوى– ش السباعية بجوار كمين الشرطة – السباعية
 
مديرية أوقاف بني سويف
19. عبد ربه جاد – عزبة أبو القاسم – الكوم الأحمر – مركز بني سويف
 
مديرية أوقاف الشرقية
20. سادات قريش – بندر بلبيس

الأوقاف

افتتاح مساجد

مساجد جديدة

الأوقاف اون لاين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

افتتاح مسجد الشواربى الكبير بقليوب بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 8 ملايين جنيه

الجمعة، 27 يناير 2023 05:00 م

أوقاف سوهاج تفتتح مسجد الدكتور هشام أبو العز فى جرجا.. صور

الجمعة، 27 يناير 2023 04:16 م

أغنية "متجمعين" بصوت النجمة أنغام فى حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.. فيديو

الجمعة، 27 يناير 2023 02:00 ص

أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدين جديدين بإدارة العامرية غرب

الجمعة، 20 يناير 2023 06:59 م

أوقاف سوهاج تفتتح مسجد عرب الصبحة بدار السلام جنوب شرقى المحافظة

الجمعة، 20 يناير 2023 03:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة