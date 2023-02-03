الأفوكادو أبرزها.. أطعمة غنية بالدهون الصحية لمرضى السكر

كتبت فاطمة خليل

مرض السكرى هو العامل الرئيسى وراء أمراض القلب والسكتة الدماغية، ولا يقتصر انتشار مرض السكر على كبار السن فقط، بل هو مصدر قلق متزايد بين المراهقين والشباب أيضًا، لذلك هناك العديد من الأطعمة التى يمكن أن تساعدك على تنظيم مستويات السكر فى الدم بشكل طبيعى، حيث تمتلئ الأطعمة الغنية بالدهون الصحية بالمزايا الصحية لمرضى السكرى، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة الغنية بالدهون الصحية لضبط معدل السكر فى الدم، بحسب موقع "Health".



الأطعمة الغنية بالدهون الصحية لمرضى السكرى إن تناول نظام غذائى صحى ومتوازن ضرورى لأى شخص مصاب بداء السكري، وأحد المكونات المهمة لنظام غذائي صحي هو تناول الدهون الصحيحة.

يمكن أن تساعدك الدهون الصحية على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب وحتى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكرى.

5 أغذية غنية بالدهون الصحية لمرضى السكر

هناك أربعة أنواع رئيسية من الدهون: الدهون المشبعة ، والدهون المتحولة ، والدهون الأحادية غير المشبعة ، والدهون المتعددة غير المشبعة.

وتوصي جمعية السكري الأمريكية بتضمين المزيد من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة مقارنة بالدهون المشبعة أو المتحولة في نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بمرض السكري.



1. المكسرات يمكن أن تكون المكسرات وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكري، ولا يؤدي تناول المكسرات إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، وعند دمجها مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، يمكن أن تساعد المكسرات في تقليل استجابة نسبة السكر في الدم بعد الوجبة للكربوهيدرات، ويمكن أن يساعد هذا مرضى السكر في الحفاظ على مستويات السكر في الدم أكثر استقرارًا. 2. زيت الزيتون تعتبر الدهون مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة صحية بالنظر إلى ذلك، وهناك العديد من الخيارات الصحية لزيوت الطهي مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت الجوز وزيت نخالة الأرز، ويمكن أن تساعد في مراقبة مستويات السكر لديك.

وتحتوي زيوت البذور على الألياف وكذلك الدهون الجيدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك ، يجب أن يكون استهلاك الزيت معتدلاً.



3. السمسم بذور السمسم غنية بالمغنيسيوم والمعادن الأخرى، ما يجعلها مفيدة لخفض مستويات السكر فى الدم، حيث إنه غنى بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ويحسن التمثيل الغذائى للدهون، ويقلل من الكوليسترول. 4. الأفوكادو الأفوكادو فاكهة خالية من السكر بشكل طبيعي وهي مصدر جيد للألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى احتوائه على دهون جيدة، ويوفر الأفوكادو المغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الحيوية الأخرى. 5. الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ. هذه المغذيات الدقيقة ضرورية للتحكم في مستويات السكر والأنسولين، ويعد تناول بعض الأسماك المشوية بين الحين والآخر خيارًا ممتازًا لمرضى السكري. الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ. هذه المغذيات الدقيقة ضرورية للتحكم في مستويات السكر والأنسولين، ويعد تناول بعض الأسماك المشوية بين الحين والآخر خيارًا ممتازًا لمرضى السكري.

ويمكن أن يساعد استهلاك نفس الكمية بكميات معتدلة من 30 إلى 50 جرامًا في إدارة مرض السكري.

ويمكن أن يساعد تناول هذه الأطعمة في تنظيم مستويات السكر في الدم مع توفير العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.