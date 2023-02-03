افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين و955 ألف جنيه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف إنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز "المحمودية - أبو حمص - كفر الدوار " بتكلفة 6 ملايين و 955 ألف جنيه

مشيرا إلى المساجد الجديدة التى تم افتتاحها

هى :-

- مسجد سيدي عقبة - المحمودية على مساحة 484 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و790 ألف جنيه.

- مسجد بلبع العشرة - المحمودية على مساحة 145 م2 وبتكلفة إجمالية 140 ألف جنيه.

- مسجد دويدار بأريمون - المحمودية على مساحة 288م2 وبتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه.

- مسجد عزبة حسني - سيدي غازي- كفر الدوار على مساحة 528 م2 وبتكلفة إجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه.

- مسجد بلال بن رباح - خط السرو - أبو حمص على مساحة 210 م2 وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون".

وأكدت خطبة الجمعة أن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد المعجز، من قال به صدق ومن حكم به عدل وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه.

كما أكدت خطبة الجمعة أن القرآن الكريم أعتنى بعمارة الكون عناية فائقة، والمتأمل فيه يجده مفعما بالآيات الدالة على أهمية عمارة الكون وإصلاحه، وتنميته، والنهي الشديد عن افساده وتخريبه بأي صورة من الصور.