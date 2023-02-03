افتتاح مسجدين فى بلطيم وسيدى سالم بتكلفة 6 ملايين و576 ألف جنيه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قريتان بمركزي سيدي سالم وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين بالجهود الذاتية، ضمن المساجد التي تهتم وزارة الأوقاف بافتتاحها بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرى بالمحافظة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في بناء المسجدين، والمساجد التي يتم افتتاحها بالمراكز والمدن.

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، مسجد خالد بن الوليد بقرية أولاد سعيد ببلطيم، وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، كما التزمت جميع المساجد بموضوع خطبة الجمعة بعنوان "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون".

كما افتتح غريب أحمد عارف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد الفلاحين بقرية الوراق التابعة لمركز سيدي سالم ، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح مسجد خالد بن الوليد بقرية أولاد سعيد ببلطيم على مساحة حوالي 350 متر، بتكلفة 3 ملايين و150 ألف جنيه، ومسجد الفلاحين بقرية الوراق التابعة لمركز سيدي سالم على مساحة 571 متر بتكلفة 3 ملايين و 426 ألف جنيه، بالجهود الذاتية.



افتتاح مسجد بقرية ببلطيم