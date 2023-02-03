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استمرار رفع مياه الأمطار بقرى ومدن كفر الشيخ واستقرار حالة الطقس.. صور

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:53 م
استمرار رفع مياه الأمطار بقرى ومدن كفر الشيخ واستقرار حالة الطقس.. صور جانب من رفع مياه الام\ار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تواصل مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية فى الشوراع، اليوم الجمعة، من جراء هطولها أمس، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، مكلفاً  اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل، السكرتير المساعد، متابعة الأعمال التى تجرى على الأرض، لاستكمال رفع مياه الأمطار وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مدن وقرى المحافظة لهطول أمطار، اليوم الجمعة، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، رفع مياه امطار برفع مياه الأمطار، موجهاً بسرعة رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع ، مشدداً على تواجد كافة الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع حتى الانتهاء من رفع المياه.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع، للانتهاء من تراكم المياه فى الشوارع.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار فى حالة سقوطها، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والرى، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

رفع مياه الامطار بالقرى
رفع مياه الامطار بالقرى

رقع بقايا الامطار بسيدي غازي
رقع بقايا الامطار بسيدى غازى

متابعة رفع مياه الامطار
متابعة رفع مياه الامطار

 


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