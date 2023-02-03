إعدام 84 شيكارة ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت إدارة تموين ديرمواس بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا، من ضبط كمية كبيرة من الملح الخشن، غير صالح للإستخدام الأدمى، وتحرر عنها المحضر اللأزم وحالته إلى النيابه العامة والتى اصدرت قرار بإعدام الكمية التى تم ضبطها.

وقد قامت إدارة التموين برئاسة دكتور ابوالدهب عبد العظيم بتنفيذ قرار النيابة العامة في القضية رقم 2024 بإعدم 84 شيكارة ملح خشن غير صالح للإستخدام الأدمى والتى تم ضبطها لدي أحد تجار قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، المكان المخصص لهذا الغرض.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد ابوزيد بأهمية المرور والمتابعة الدورية علي المحال التجارية والأسواق بدائرة المركز وتفعيل الرقابة لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع .

وفى سياق آخر افتتحت الوحدة المحلية لمركز دير مواس منفذاً لبيع اللحوم البلدي بسعر 170 جنيها للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً ان الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



جانب من الحملة



جانب من الحملة