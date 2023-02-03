إزالة أجزاء خطرة من 3 عقارات آيلة للسقوط بحى غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

نفذ حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة، استهدفت إزالة أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من 3 عقار خالي من السكان، وذلك استجابة فورية لشكاوي منطقة القباري بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.

كانت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غر، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود شكاوي من المواطنين بوجود أجزاء خطرة من 3 عقارات بشارع 4ابن ترك كما تم إزالة الخطورة الداهمة لبلكونه بالعقار 33 شارع النظام بالقباري كمات تم ازاله الخطوره الداهمه ببلكونه بشارع المكس مع شارع الامان والصادر بشانهم قرارات من لجنة المنشات الايلة للسقوط بالحي وجاري استكمال الحملات ، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي

وعلي الفور وجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك تعليماتها للإدارات المعنية لمعاينة العقارات محل البلاغ ، تسبب خطر علي المارة طبقا للافادة من معاينة الإدارة الهندسية بحي غرب، وأصدرت رئيس حي غرب ، تعليماتها بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة فى العقارات الثلاثة محل الشكوى وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية إزالة الأجزاء الخطرة والتعامل السريع مع الواقعة.

وعلي صعيد آخر، شهد حي غرب وقوع هبوط أرضي ناتج عن تسريب مياه الأمطار بداخلها، ويسبب الأضرار للأهالي والمارة بشارع حافظ حسنين وابن سالم.

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، أنها تتابع أعمال معالجة والكشف على الهبوط الكائن بشارع حافظ حسنين وشارع ابن سالم، وذلك بوجود كافة الجهات المعنية استجابة لشكاوى المواطنين.

وعلي الفور كلفت المهندسة سحر شعبان، إدارة المتابعة والطرق بالحي بوجود مسئولي المرافق من مياه وصرف صحى، وتم الكشف على الهبوط ، وتبين أنه هبوط أرضي جاف، وتم وضع طبقة أساس والتمهيد ، وجاري أعمال إعادة الشئ لأصله ، وشددت شعبان علي سرعة إعادة الشئ لأصله حفاظا على سلامة المواطنين، والاستجابة الفورية للشكاوى.



إزالة أجزاء خطرة من 3 عقارات آيلة للسقوط (1)