إصلاح هبوط أرضى بحي غرب الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهد حي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، وقوع هبوط أرضي ناتج عن تسريب مياه الأمطار بداخلها، ويسبب الأضرار للأهالي والمارة بشارع حافظ حسنين وابن سالم بنطاق الحي، وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، أنها تتابع أعمال معالجة والكشف على الهبوط الكائن بشارع حافظ حسنين وشارع ابن سالم، وذلك بوجود كافة الجهات المعنية استجابة لشكاوى المواطنين.

وعلي الفور كلفت المهندسة سحر شعبان، إدارة المتابعة والطرق بالحي بوجود مسئولي المرافق من مياه وصرف صحي وتم الكشف على الهبوط ، وتبين أنه هبوط أرضي جاف، وتم وضع طبقة أساس والتمهيد ، وجاري أعمال إعادة الشئ لأصله ، وقد شددت شعبان علي سرعة إعادة الشئ لأصله حفاظا على سلامة المواطنين، والاستجابة الفورية للشكاوي.

وعلي صعيد آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية في الاسكندرية، علي حريق نشب فى شقة سكنية دون وقوع إصابات، وذلك بسبب ماس كهربائى دون إصابات بين المواطنين.

كانت غرفة عمليات المحافظة، يفيد بنشوب حريق بالعصافرة قبلي وعلى الفور أصدرت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، بالتوجه العاجل الى العقار الكائن بشارع كرنفال وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزة ترافقهم سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ .

وأعلن حي المنتزة ثان، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق ، الذي تبين بالمعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة .

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى.



إصلاح هبوط أرضى بحي غرب الإسكندرية



إصلاح هبوط أرضى بحي غرب الإسكندرية