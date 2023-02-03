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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الجمعة 3-2-2023

الجمعة، 03 فبراير 2023 10:16 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الجمعة 3-2-2023 الدواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن في السوق المحلي للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم الجمعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 68 و69 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
وبلغ سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، سعر الساسو 59 جنيهًا، والكتكوت الساسو 8.25 إلى 8.50 جنيه، وأمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو، والكتكوت الأبيض 11.75 إلى 12 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 86 جنيها لسعر الأبيض، فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 93 جنيها الكرتونة، وبلغ سعر البيض الأحمر 89 جنيها للكرتونة.

دواجن

سعر البيض

اسعار الدواجن

سعر الدواجن

الدواجن



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