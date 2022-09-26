اليوم السابع
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نقل كلية التربية الرياضية بنات جامعة الأزهر بالقليوبية إلى حرم فرع البنات بمدينة نصر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:21 م
نقل كلية التربية الرياضية بنات جامعة الأزهر بالقليوبية إلى حرم فرع البنات بمدينة نصر كلية التربية الرياضية بنين جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الازهر، قرارًا بنقل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة القليوبية إلى حرم فرع البنات بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن  الدكتور سلامة داود، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، و سعيد محمد علي عبد الرحيم، أمين عام الجامعة، و محمد عبد الخالق الأمين العام المساعد للجامعة، قاموا بجولة تفقدية الأسبوع الماضي إلى كلية : التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بمحافظة القليوبية، وقد جاءت الزيارة في إطار متابعتهم  الدائمة والمستمرة لجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والوقوف على مدى جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.


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جامعة الازهر

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