نائب رئيس البنك الأوروبى يتفقد منطقة شرق بورسعيد لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين

استقبل اللواء محمد برايه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وهايكا هارمجارت المدير العام لجنوب شرق البحر المتوسط والوفد المرافق من البنك، فى جولة تفقدية لمنطقة شرق بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال، وذلك فى إطار التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وفى إطار التعاون والدعم الفنى الذى يقدمه البنك للمنطقة الاقتصادية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، سواء فى المناطق الصناعية أو الموانئ التابعة.

وأعرب نائب رئيس الهيئة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك مع البنك وخاصة أن منطقة شرق بورسعيد واعدة وتتمتع بموقع جغرافى على شرق المتوسط يسمح لها بسهولة التواصل مع دول السوق الأوروبى، خاصة فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لفتح المجال أمام الاستثمارات بميناء شرق بورسعيد، واستقبال كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك المعنية بالصناعات المغذية لصناعات السيارات والسكك الحديدية.

من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة، وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لميناء شرق بورسعيد تضمنت الأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية ومحطة قناة السويس للحاويات SCCT.