ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 15 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45104 طنا، تشمل: 5500 طن يوريا و12265 طن كلينكر و 6900 طن اسمنت معبأ و 139 طن بصل و 20300 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23162 طنا، تشمل: 12677 طن قمح و1800 طن زيت طعام و4605 طن أخشاب و519 طن فول صويا و1711 طن حديد و1850 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2830 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46473 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164085 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2604 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5393 شاحنة.