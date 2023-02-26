ميناء دمياط يستقيل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34540 طن تشمل 2000 طن يوريا و 11572 طن كلينكر و8700 طن أسمنت معبأ و12268 بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25150 طن تشمل 1244 طن أبلاكاش و 2228 طن خشب زان و967 طن قمح و103777 طن سكر و10334 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2585 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41917 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167840 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5080 شاحنة .