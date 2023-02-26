اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقيل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 26 فبراير 2023 12:52 م
ميناء دمياط يستقيل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة  .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34540 طن تشمل 2000 طن يوريا و 11572 طن كلينكر و8700 طن أسمنت معبأ و12268 بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25150 طن تشمل 1244 طن أبلاكاش و 2228 طن خشب زان و967 طن قمح و103777 طن سكر و10334 طن حديد  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2585 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41917 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167840 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5080 شاحنة .

 

 


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