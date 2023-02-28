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مقطع يوثق هجوم وحيد القرن على سائحين في حديقة "جالدابارا" الهندية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:38 م
مقطع يوثق هجوم وحيد القرن على سائحين في حديقة "جالدابارا" الهندية وحيد القرن
كتب: أحمد علوى

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وثق مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على  سائحين في حديقة "جالدابارا" بولاية البنغال الغربية في الهند.

ويظهر في الفيديو الذي نشر في موقع "إنديان إكسبرس"، وحيد قرن غاضب، يهاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها.

وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن امرأة أصيبت بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: "نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة".

 


وحيد القرن

هجوم لوحيد القرن

الهند

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