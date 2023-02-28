اليوم السابع
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مصرع أسرة فى حادث مرورى على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:17 ص
مصرع أسرة فى حادث مرورى على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" حادث - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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لقيت أسرة مصرعها، أب وأم وطفلة، نتيجة حادث مرورى على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على طريق "الإسماعيلية - القاهرة".
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين.
 
 
 
 

 

 


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