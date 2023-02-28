محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة شبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم، وسط إقبال كثيف من المواطنين، بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحى غرب شبين الكوم، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

وتفقد المحافظ، منتجات المعرض والذى تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والقطاع الخاص ويضم "الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات" وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها بالتنسيق مع شركة الجملة بدعم المنفذ بالمزيد من السلع لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،ومشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور الدورى على كافة منافذ ومعارض المحافظة لمتابعة الأسعار ومدى توافر السلع .

فى السياق ذاته تفقد محافظ المنوفية اصطفاف 3 سيارات منافذ متنقلة وذلك ضمن مبادرة جمعية الهلال الأحمر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بحضور نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر ومحمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، واطلع على كافة المنتجات والتي تضم " رز –زيت –سكر – فول – عدس – دقيق –صلصة- شاى – سمنة – لوبيا – فاصوليا – بن".

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية أن المنافذ المتنقلة تعد مرحلة أولى تم تجهيزها لتجوب شوارع حي شرق وغرب مدينة شبين الكوم وتبلغ حمولة كل سيارة 10 أطنان محملة بالسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية ، وجارى تباعا وصول المزيد من المنافذ المتنقلة لتغطى كافة أنحاء المحافظة ، فضلا عن المنافذ الثابتة التابعة للجمعية بمراكز بركة السبع وتلا والشهداء والمنطقة الصناعية بقويسنا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تواجد المنافذ المتنقلة وأماكنها عبر المنصات الإعلامية لتسهيل وصول المواطنين إليها .

من جانبه أشاد المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر بمجهودات محافظ المنوفية ودعمه الكامل لأنشطة الجمعية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتلبية احتياجاتها ومساعدتها في توفير حياة كريمة لهم ، مشيرا إلى انه جارى التنسيق مع المحافظة لتوريد ألف بطانية وسلع غذائية وتنظيم قوافل طبية بمختلف أنحاء المحافظة ولاسيما الأماكن الأكثر احتياجا لوصول الدعم لمستحقيه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وقد تبادلا المحافظ و المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الدروع التذكارية .

وتفقد المحافظ اصطفاف سيارات الشركة العامة لتجارة الجملة والتى تضم منتجات اللحوم والأرز والسكر والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، ووجه المحافظ بتوزيع كافة السلع على منافذ المحافظة .



المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية



المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية



محافظ المنوفية يتفقد منافذ جمعية الهلال الأحمر المتنقلة لتوفير السلع الغذائية



محافظ المنوفية يتفقد منافذ جمعية الهلال الأحمر المتنقلة لتوفير السلع الغذائية



محافظ المنوفية يتفقد منافذ جمعية الهلال الأحمر المتنقلة لتوفير السلع الغذائية



محافظ المنوفية يتفقد منافذ جمعية الهلال الأحمر المتنقلة لتوفير السلع الغذائية