إقبال المواطنين على الشراء من منافذ "أهلا رمضان" بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت منافذ معارض "أهلا رمضان" بشمال سيناء، إقبال الأهالى على الشراء والتزود بحاجاتهم لشهر رمضان.

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، انه تحت رعاية وزير التموين محافظ شمال سيناء، شهدت فروع الشركة العامة لتجارة الجملة إقبال المواطنين، وتم توفير الأرز بسعر 14.5 للكيلو والدواجن بسعر 71.5 جنيها للكيلو و"وراك الدواجن" بسعر 55 جنيها للكيلو وزيت بسعر 35 جنيها، وتباع باقي السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق الحرة بجميع فروع الجملة، وبمعرض أهلا رمضان الرئيسي وجميع المعارض الفرعية بجميع مدن المحافظة ، وسيتم الضخ للسلع حتي شهر رمضان.

وأهابت مديرية تموين شمال سيناء بالمواطنين شراء احتياجاتهم الحقيقية، وعدم اللجوء للتخزين حرصا علي استمرار توفرها للجميع.

وسبق وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء الأسعار الاسترشادية للخضار والفاكهة بسوق العريش لتجارة الجملة.

واوضح البيان ان الأسعار بالجنيه حسب الجودة للخضروات:

الجزر من 4.5 إلى 5، البسلة من 17 إلى 17.5، البصل من 10.5 إلى 11، الخيار من 7 إلى 9، الليمون من 9 إلى 10.5 ، ليمون اضاليا من4.5 إلى 5 ، فلفل رومى من 12 إلى 14، فلفل شطه من 14.5إلى 15، بنجر من2.5 إلى4 ، طماطم من6 إلى6.5 ، ثوم من16.5 إلى 17 ، كرنب سلطة من 5.5إلى 6، كابوتش من 5.5 إلى 6 ، بادنجان من 9.5إلى 10، بطاطس من6.5 إلى 7.

واسعار الفاكهة حسب الجودة : تفاح من 25 إلى 28، وکیوی 25 ، وبرتقال ابو سرة من5 إلى ،6.5 .

كما أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تواصل متابعة الحالة التموينية بشمال ‏سيناء، وقامت امانى رسلان مدير عام المديرية، ‏وبرفقتها الاجهزة الرقابية بالمديرية بالمرور على الشركة العامة ‏لتجارة الجملة، لمتابعة مدى كفاية الأرصدة والتحقق من دقة ‏الاوزان ووجدت مطابقة وتم التنبيه الاحتفاظ بأرصدة كافيه ‏لعدة اشهر وشددت على الالتزام بتعليمات الصرف للمواطنين ‏والتجار .

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع ادارة تموين العريش وقسم مباحث التموين والطب البيطرى بتحرير 3محضر تهريب أسماك وقت حظر الصيد بالبحيرة وضبط 255 كيلو من الأسماك قبل تهريبها، وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابة بالإضافة إلى تحرير محضر تصرف دقيق لأحد تجار التموين بالعريش، بكمية قدرها 10 أطنان دقيق وتم تحرير محضر تموينى بذلك.

كما تم تنفيذ حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مع إدارة تموين نخل بالتعاون مع مجلس مدينة نخل وأسفرت الحملة عن تحرير 1 محضر تصرف دقيق مدعم لتاجر تموينى بمدينة نخل بالإضافة إلى تحرير 5 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة، وجارى توالى حملات مديرية التموين بشمال سيناء على مستوى المحافظة.