محافظ الشرقية يكرم وكيل الأوقاف وعددا من المتميزين بالجهاز التنفيذى

الشرقية - إيمان مهنى

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي تكريم وكيل وزارة الأوقاف وعدد من متميزين بالحهاز الإدارى للمحافظة، اثناء اجتماع المجلس التنفيذى.

وكرم المحافظ الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، لاختيار المديرية ضمن أفضل 5 مديريات على مستوى الجمهورية في الأداء الدعوي خلال شهر يناير الماضي، ووائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لحصول فرع الجهاز على المركز الأول على مستوى فروع الجهاز بالجمهورية طبقاً للترتيب السنوي للفروع عن عام 2022 وذلك بمنحهما شهادة تقدير وميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديراً للجهد المبذول والعمل الدؤوب مما كان له عظيم الأثر في حصوله علي ترتيب متقدم علي مستوي الجمهورية.

وتحقيقاً لمبدأ مكافأة المُجد وتكريم المتميزين في العمل كرم كلا من هشام عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام والعاملين بالإدارة علي الجهد المبذول خلال الفترة السابقة بمنحهم شهادات تقدير، متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي والاستمرار في تحسين منظومة العمل داخل الإدارة والاستعداد الجيد لمجابهة الأزمات والكوارث بحسن التصرف واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشاد محافظ الشرقية بمنظومة العمل داخل الإدارة والذي بدورة أدى إلى إرسال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية خطاب شكر لمحافظ الشرقية، مثمناً فيه الأداء المتميز للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث وقيامهم بعملهم على الوجه الأمثل.

والمهندس ماجي وديع، ورضا محمد السيد من العاملين بالديوان العام بمنحهما ميدالية تذكارية وشهادة تقدير لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز لتطوير منظومة العمل خلال فترة عملهما داخل أروقة الجهاز التنفيذي للمحافظة، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما الجديدة.

كما هنأ العاملين بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، التابع للديوان العام بمناسبة اعتماد مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي وذلك للعام الثاني على التوالي.

واستعراض محافظ الشرقية خلال الاجتماع ، موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 11727 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذه في هذا الشأن ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

وأكد إزالة 663 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 851 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر فبراير الجاري تم رصد 1932 متغير منهم 1656 متغير ولاية المحافظة وتم الرد علي 1524 متغير.

وبالنسبة لطلبات والشكاوي الواردة لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام عن شهر فبراير 2023 ،اوصخ انه تم استقبال 153 طلب ما بين 61 شكوي و 92 طلب وتم التواصل مع الجهات المعنية وفحصها وحلها واخطار المواطنين بنتائج الفحص كما تم عقد 2 لقاء جماهيري لعدد 23 مواطن بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور المحافظ للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وتلبية احتياجاتهم والتي تمثلت في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص واستخراج معاش تكافل وكرامة وتوفير وحدات سكنية للأسر الاولي بالرعاية وتركيب اطراف صناعية للمرضي وخلافه.

وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فخلال شهر فبراير الجاري وتمت الإشارة إلى استقبال 1513 طلب وشكوى ما بين 1098 طلب فردي و 415 طلب جماعي وتم التواصل مع الجهات المعنية وفحصها والانتهاء منها .

وخلال اللقاء تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة و تمت الإشارة إلى انه تم إنجاز 543 طلب من اصل 1121 من طلبات الكم المتراكم خلال شهر فبراير المنقضي ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم ( الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.