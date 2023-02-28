تحرير مخالفات تموينية فى أسيوط.. والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق بين التموين وجهاز حماية المستهلك والرقابة على الأغذية، للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة والتفتيش على التراخيص والشهادات الصحية والسلامة، بالإضافة إلى إعلان الاسعار ومواجهة كافة صور المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى، فضلا عن تحقيق الانضباط للشوارع من خلال رفع اشغالات المحال التجارية وتكثيف حملات النظافة، للتيسير على المواطنين فى الإنتقالات الداخلية ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه فى إطار التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين والصحة ومراقبة الأغذية والرخص والإشغالات والنظافة والبيئة ومباحث التموين و جهاز حماية المستهلك تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز القوصية على المخازن والمطاعم والمقاهى ومحال الخضر والفاكهة والمخابز ومصانع حلويات وتم خلالها سحب 19 عينة وضبط 31 مخالفة تموينية تتضمن محاضر عدم حمل شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنة 1967 ومحاضر محاضر نظافة ومحضر خطر داهم وعدد من المحاضر المتنوعة.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، أن إجمالى الأغذية التى تم إعدامها خلال الحملة تبلغ 28 كجم و21 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تدوين بعض الملاحظات وتوجيه إنذار لبعض المنشآت الغذائية والتنبيه على الالتزام بالظافة العامة والاشتراطات الصحية لافتا إلى أن الحملة شارك بها الدكتور خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية والدكتور ممدوح خلف مدر القسم الوقائى وسمير عبدالحرمن مدير مكتب مراقبة الأغذية وإبراهيم نجيب وأحمد حافظ ويمنا مدحت وبيتر وصفى وهلالى عبدالحميد مسئولى تنفيذ الحملة بالميدان وأشرف محروس مسئول الرخص.

كان محافظ أسيوط، أعلن فى وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.