كيف تساعد ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع قلبك وكبدك؟

كتبت فاطمة خليل

هل تعلم أن العديد من الأبحاث قد وجدت أن ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع يمكن أن تعطي تأثيرًا صحيًا إيجابيًا على الجسم، فقد وجدت الدراسات أن 150 دقيقة من النشاط المعتدل مثل المشي السريع فعالة في تقليل المخاطر المرتبطة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ممارسة تمارين الشدة المعتدلة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع على أجسامنا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع

تقلل من نسبة الدهون في الكبد

وجدت مراجعة حديثة وتحليل لـ 14 دراسة أن 150 دقيقة من المشي السريع فعالة في تقليل دهون الكبد ، ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب في ولاية بنسلفانيا أن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المتوسطة إلى القوية يمكن أن تقلل من دهون الكبد.

كما أن التمارين تؤدي إلى انخفاض كبير في دهون الكبد في حالات الكبد الدهني بغض النظر عن فقدان الوزن.

تخفض ضغط الدم المرتفع

150 دقيقة من النشاط المعتدل في الأسبوع يحسن الدورة الدموية في الجسم ونتيجة لذلك يتم التحكم في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، بينما أظهرت الدراسات التأثير الإيجابي لممارسة الرياضة على صحة القلب، إلا أن هناك قيودًا على مقدار النشاط البدني يجب أن يشارك الشخص في كيفية القيام بذلك.

تخفف من آثار التوتر

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة لمدة 20-30 دقيقة يوميًا في الأسبوع في تخفيف الآثار السلبية للتوتر والاكتئاب، وللتخفيف من مستويات التوتر يجب على المرء الانخراط في أنشطة خارجية أو أنشطة جماعية مثل الرياضة.

أثناء ممارسة النشاط البدني، يميل الشخص إلى فقدان التهيج والضغط من خلال حركات الجسم.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) تقريرًا مفصلاً حول كيف أن الخمول البدني يعيق الصحة العامة للبالغين والأطفال ، الجميع على حد سواء ، وذكر التقرير العالمي أن 1 من كل 4 بالغين لا يفي بالمستويات الموصى بها.

وجدت دراسة مكثفة أجريت على أكثر من 116000 شخص نُشرت في مجلة Circulation ، وهي مجلة علمية نشرتها Lippincott Williams & Wilkins لصالح جمعية القلب الأمريكية ، أن النشاط البدني بمستوى معتدل يمكن أن يقلل معدل الوفيات.

32٪ من الوفيات التي تحدث في جميع أنحاء العالم ترجع إلى مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الخبراء إنه حتى الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وفيروس نقص المناعة البشرية وأيضًا أولئك الذين نجوا من السرطان يجب عليهم ممارسة نشاط بدني هوائي متوسط الشدة 150-300 دقيقة على الأقل. مقدار الوقت الذي تقضيه في الجلوس في مكان واحد.

كيف تمارس الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع؟

يمكنك إما ممارسة 30 دقيقة من التمارين المعتدلة لمدة 5 أيام في الأسبوع أو توزيعها بالتساوي على مدار الأسبوع بأكمله، ويوصي خبراء الصحة بممارسة تمارين معتدلة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة لمدة 150 دقيقة. توصي منظمة الصحة العالمية البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا بزيادة النشاط البدني الهوائي المعتدل الشدة إلى أكثر من 300 دقيقة في الأسبوع.

إذا كنت تقوم بتمارين رياضية مكثفة أو أي تمارين قاسية أخرى، فإن 75 دقيقة في الأسبوع كافية.