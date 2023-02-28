فتح المجال الجوى فوق مدينة سان بطرسبورج بعد إغلاقه لأسباب أمنية

وكانت السلطات المذكورة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إغلاق المجال الجوي فوق المدينة ووقف كافة الرحلات الجوية في مطار "بولكوفو".

وذكرت السلطات - على صفحتها الخاصة على منصة "تليجرام" - أنه "في مطار بولكوفو، تتأخر الرحلات الجوية لمدة تصل إلى 12 ساعة، والمطار يعمل وخدماته كالمعتاد".

في سياق متصل، قال شهود عيان لوكالة أنباء "سبوتنيك": إنه "تم ملاحظة جسم مجهول يطير في سماء المدينة بالقرب من مطار بولكوفو، حيث توقفت رحلات وهبوط الطائرات".

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات المدينة فتح المجال الجوي، وذلك بعدما قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي بطلعات جوية تفقدية في السماء.