غرفة صناعة الحبوب: طرح المكرونة بـ15 جنيها فى منافذ أهلا رمضان

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس ادارة الغرفة عن مبادرة لطرح سلعة المكرونة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة 40% في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الغذائية للمواطنين واستكمالا لدور في العمل على تخفيف العبء على المستهلك.

وأعلنت الغرفة أنه تم التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير سلعة مكرونة بأجود الأنواع لطرحها للمواطن فى معارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" حيث سيتم طرح المكرونة ، بسعر 15 جنيها للكيلو بدلا من 22 جنيها لنفس المنتج في الأسواق الأخرى ويأتي ذلك استكمالا لدور الدولة التي نجحت طوال الفترة الماضية بتوجيهات القيادة السياسية في توفير كافة السلع الغذائية ، كما سيتم توفير كميات كبيرة من شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40 %.