غرفة الحبوب: انخفاض 1000جنيه بطن الأرز بعد استيراد وزارة التموين أرز أبيض

كتب إسلام سعيد

أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بنحو 1000 جنيه للطن وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما ستستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل الأمر الذى سيحدث طفرة كبيرة في الأرز وسينعكس بشكل إيجابى لصالح المستهلك .

وأشاد رجب شحاتة باستيراد وزارة التموين الأرز الأبيض من الخارج رغم وجود الأرز المحلى داخل الأراضي المصرية بكميات كبيرة، مؤكداً أن قرار وزير التموين سيعمل أيضا على توفير الأرز بكميات كبيرة وسيؤدي الى تراجع الأسعار مرة أخرى في ظل توسع الوزارة في إنشاء معارض "اهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مخفضة، بجانب أيضا طرح السلع الغذائية والأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين

وأضاف: نجحت وزارة التموين على مدار الفترة الماضية في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمة تتعلق بنقص اى سلعة غذائية طول فترة جائحة كورونا أو خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .