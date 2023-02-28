"علوم طنطا " تنظم الملتقى التوظيفي السنوي الــ 12 لتوفير فرص العمل للشباب

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بأن الجامعة تحرص على تنظيم الملتقيات التوظيفية لربط الخريجين بسوق العمل، ودعم التواصل بين الجامعة وخريجها، لإيجاد فرص عمل مناسبة لطلابها وتأهيل الطلاب والخريجين وصقل مهاراتهم، إضافةً إلى توعية الطلاب والخريجين حديثاً باحتياجات سوق العمل، موضحاً أن الجامعة تسعى دائما إلى تحقيق التواصل الفعال مع خريجيها ومؤسسات المجتمع المدني والشركات، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة ودعماً لرؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، أن الجامعة لا تدخر جهداً فى تنظيم الفعاليات التى تساعد على الإرتقاء بمهارات الطلاب أكاديميا وتدريبيا، إيمانا منها بأن دورها الاساسى لم يقتصر فقط على دعم الطلاب فى الدراسة الاكاديمية بل يجب أن يستمر لتأهليهم على العمل الميدانى والمنافسة فى سوق العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق مصطفى، أن فعاليات الملتقى شهدت إقبال كبير من الطلاب والخريجين لما يوفره الملتقى من بيئة تفاعلية بين أصحاب الشركات والطلاب والخريجين تحت شعار "خريج مؤهل.. نحو مستقبل أفضل" ، من أجل تحقيق أقصى استفادة من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات.