تقديم الرعاية الطبية لـ 1077حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز السنطة.. صور

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية الجميزة مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تحرص دائما على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، من خلال قوافلها الطبية، موضحاً أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية، التزاما من الجامعة، بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن عيادات القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى لعدد 1077 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 41 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 67 حالة فى عيادة جراحة المخ والأعصاب و110 فى عيادة طب الأطفال، و125 بجراحة العظام، و112 بعيادة الأمراض الجلدية، و114 بأمراض الباطنة، و44 بعيادة جراحة المسالك البولية، و94 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و44 بعيادة الجراحة العامة، و42 بعيادة الأمراض الصدرية، و21 بالنفسية والعصبية، 159 بعيادة طب وجراحة العيون، و33 بعيادة القلب والأوعية الدموية و76 بعيادة الأسنان و76 التحاليل، كما تم تحويل 41 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 2 عظام، 4جلدية، 3باطنة، 4 انف واذن وحنجرة، 8 جراحة عامة، 8 الصدر، 3 نفسية وعصبية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 35 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.