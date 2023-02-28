ضبط 1.6 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مليون وستمائة ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن مستأجر"كائن بدائرة القسم" مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على (49 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و600 ألف صاروخ "مختلفة الأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.