شراكة سعودية صينية ضخمة لإنشاء مصنع حافلات بمصر.. وبلومبرج: المكون المحلى60%

وكالات

أعلن موقع الشرق بلومبرج، عن تدشين الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل مصنعاً للحافلات والمركبات المختلفة فى مصر بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية على مساحة 164 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه وبنسبة مكون محلي 60%؜ وبطاقة انتاجية سنوية ستصل إلى 500 حافلة فى السنة الأولى ويوفر المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل ويستهدف التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول شمال إفريقيا.