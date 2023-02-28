زراعة أشجار مثمرة بنزلة البدرمان بمركز ديرمواس بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية فى المنيا جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم فى توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بزراعة عدد من شتلات الزينة والمثمرة بالتعاون مع المصالح الحكومية والمدارس.

كما أكد رئيس المركز على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة.