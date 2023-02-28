اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:25 م
أكرم القصاص
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رئيس قبرص الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:51 م
رئيس قبرص الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليدس
أ ش أ

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أدى نيكوس كريستودوليدس اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء ليصبح ثامن رئيس للجمهورية القبرصية في مراسم مقتضبة أقيمت في مجلس النواب.

ولدى وصول كريستودوليديس إلى البرلمان التقى رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو، التي أكدت أن المؤسسة التي تمثلها ستكون إلى جانبه لصالح قبرص ومواطنيها، وتعهد من جانبه بالعمل مع البرلمان ونوابه "من أجل خير البلاد"، بحسب صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية.

وخلال خطابه في حفل التنصيب، قال كريستودوليدس إن "احترامه للدستور والقوانين الصادرة بموجبه والحفاظ على استقلال جمهورية قبرص وسلامة أراضيها" من بين أولوياته، مضيفا: "سأعمل على تحسين حياة كل فرد في قبرص".

وقال كريستودوليدس، في الجلسة مكتملة الأعضاء لمجلس النواب وبحضور الرئيس القبرصي المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس، إنه يريد "جعل شعبنا أكثر سعادة وفخرا، ليس فقط لأنهم يستحقون ذلك ولكن أيضا لأنه سيعزز دولتنا، وكذلك جميع مطالبات بلدنا العظيم. سيكون المواطنون في قلب كل أولوياتنا".

 

قبرص

اليمين الدستورية

نيكوس كريستودوليدس

مجلس النواب القبرصى



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