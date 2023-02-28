اليوم السابع
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حصر عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد لشمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:38 م
حصر عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد لشمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت – مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات حصر وتسجيل لعمالة غير منتظمة بمواقع العمل، بعملية إنشاء محلات تجارية وجامعة الوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى تقدمها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم مختلف أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة الموجودة بكافة الشركات والمشروعات القومية الموجودة بالمحافظات وتسجيلهم من خلال الإدارات المختصة بالمديريات وتكوين قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن تلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره، أنه استكملت المديرية جهودها فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالشركات والمشروعات القومية داخل المحافظة، وذلك لشمولهم فى منظومة الرعاية المتكاملة التى توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها من تلك الفئة، ومستمرة فى القيام بمهامها تجاه ذلك الملف خلال الفترات المقبلة.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية توفر للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بقواعد بياناتها على المقاولين والشركات، منح دورية تمثل فى مجملها 2000 جنيه بواقع 4 منح سنوية، كما أنها توفر رعاية صحية من خلال التامين الصحى ومساهمة فى إجراء العمليات الجراحية، ومنح رعاية أجتماعية فى حالات الزواج والمواليد ووفاة أحد الأقارب، كما توفر لهم وثيقة تامين ضد الحوادث الشخصية التى قد تصيبهم فى محيط عملهم.


العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة

رعاية العمالة غير المنتظمة



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