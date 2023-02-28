جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة شركة فلاى إيجبت رقم FT135 القادمة من جدة اشتبه حسام الدين محمد رئيس قسم تفتيش الركاب وحنان طلعت رئيس قسم الأمن الجمركي في راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه الشديد.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل نقد أجنبي أو أي بضائع أجنبيه تستحق سداد ضرائب ورسوم أفصح عن 30 ألف ريال سعودى فقط وتم عمل إقرار نقد له بذلك .

وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ناصر أحمد جمال مصطفى مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبوكريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات متماثلة ومتفرقة بمحتويات حقائبه، وتبين وجود 396 ألف ريال سعودي فى جيوب وطيات ملابسه أسفل الحقيبة، ويصعب الوصول إليها، فقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2023 وحرره نهال عبد الحافظ.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.