انطلاق موسم الصيد بالمزارع السمكية فى العباسة بأبو حماد.. صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتنمية الثروة السمكية والتوسع فى إنشاء منافذ لتسويق الأسماك وطرحها فى الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط وتنفيذا لخطة الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بوضع ملف الاستزراع السمكى على قائمة أجندتها الوطنية باعتباره أحد محاور التنمية فى القطاع السمكى والأمن الغذائى.

ومن جانبه أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطنى فى مجال الاستزراع السمكى بالمحافظة إلى انطلاق موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة السمكية بمركز ومدينة أبو حماد والبالغ مساحتها 200 فدان وتضم 29 حوض سمكى بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك (البورى - الطوبار- البلطى – المبروكة ) كونها أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى فى مصر.

وأوضحت، هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام أنه يتم تسويق الأسماك عن طريق بورصة كفر وتجار التجزئة ليتم طرحها للمواطنين داخل المحافظة بأسعار مناسبة.

وأضافت مديرة إدارة الثروة السمكية أن المزارع السمكية بنطاق المحافظة تخضع للمرور المفاجيء والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتى الصحة والطب البيطرى لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وخلوها من أى مواد ضاره لصحة الإنسان، مشيره إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 طن فى الدورة الواحدة.