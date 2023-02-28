النحاس أبرزها.. تعرف على أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر للسعودية عام 2022

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى المملكة العربية السعودية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.

وجاء ترتيب أهم المجموعات السلعية وفقا لما يلي:

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 228.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 196 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 179.4 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 149.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 144.3 مليون دولار.

وكان التبادل التجاري بين مصر والسعودية سجل ارتفاعا ملحوظا وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، وبلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 19.1%.