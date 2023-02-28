القبض على عامل إثر اتهامه بحرق منزل والدة زوجته فى المنوفية بسبب خلافات

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عامل أشعل النار بمنزل والد زوجته، وذلك عقب قيام زوجته برفع قضية خلع عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقى كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بتلقيه بلاغا يفيد من نشوب حريق بالطابق الأول فى منزل بإحدى قرى المركز، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية، بالانتقال الفورى والفحص تبين نشوب حريق وداخل غرفة بالطابق الأرضى مطلة على الشارع ملك "ف، ك" 77 عاما، وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق دون امتداده لأماكن أخرى.

وبسؤال مالكة الشقة اتهمت زوج نجلتها 43 عامل، بكسر النافذة وإلقاء بنزين وإشعال النار داخل الغرفة، بسبب خلافات عائلية على خلفية رفع زوجته دعوى قضائية قضية خلع ضده.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية جرى إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بالاتهامات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحريرمحضرا برقم 7098 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.