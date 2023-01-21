جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "بقسا" بالمنوفية ‏‎ضمن "حياة كريمة"

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، اليوم السبت مشروع بيئى تنموى متكامل لقرية " بقسا " مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إستكمالاً للمشروع القومى (حياه كريمة) الذى تتبناه جامعة مدينة السادات، حرصاً منها على تطوير الريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى محافظات المنوفية والبحيرة،

يأتى المشروع التنموى المتكامل ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى مطلع عام 2019 والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشريه أو بيطريه وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التى تزيد من الوعى التثقيفى لدى المواطنين.

تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة.

وقد شملت القافلة الكشف الطبى وتوزيع العلاج بالمجان فى تخصصات الأطفال، العظام والأنف والأذن.

حقق المشروع التنموى إقبالاً كبيراً من أهل القرية، وقد تم صرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد حالات الكشف الطبى 271 حالة وجاء تصنيفها كالآتى " 90 حالة عظام، 80 حالة أنف وأذن، 101 حالة أطفال ".

‏‎ وحضر الندوات 303 من أهالى القرية وكان إجمالى المستفيدين من المشروع التنموى 574 فردا.