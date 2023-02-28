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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مصر القديمة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:00 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مصر القديمة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
 
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10000 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1689 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم في أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بحيازة بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين».
 
وجاء في أقوال مُجري التحريات، أنه على إثر ورود معلومات بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل إلى حيث أيقن تواجده وأبصره محرزًا لجوهر الهيروين المخدر فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على ثلاث قطع حجرية وثلاث لفافات بداخلهم مسحوق لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهته أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصلة اتجاره والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه.
 
 

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