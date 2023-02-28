السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ح.م.ه"23 سنة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين بدائرة القسم على نطاق واسع وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته 18 لفافة من الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس. تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 100 جرام كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح أبيض سكين بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ا.ح"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز طما.