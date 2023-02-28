الجنايات تقضى بسجن سامر المدنى مطرب المهرجانات 3 سنوات لاتهامه بخطف شخص

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مطرب المهرجانات سامر المدني، ووالده وشخص آخر، بالسجن 3 سنوات، بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب، وحيازة سلاح أبيض "سكين وشومة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن ربة منزل اتهمت مطرب المهرجان، بضرب أخيها واحتجازه دون وجه حق بالتعاون مع والده الذي تزوجته سرًا منذ فترة، وإثر خلافات بينهما اعتدى المتهمان وشخص آخر على أخيها أمام منزلهما في الطالبية.

واعترف المتهمون، أنهم اعتدوا على شقيق طليق الثاني، حال ضبطه أمام منزلهما وأثناء إرساله رسالة سب من تليفونه على زوجة والد مطرب المهرجانات.

وأحيلت القضية إلى المحاكمة المتهم فيها مغني المهرجانات سامر المدني، والتي حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة بتهمة خطف وهتك عرض وضرب وحيازة سلاح أبيض وشومة، والمتهم فيها 3 متهمين من ضمنهم المتهم سامر عمرو محمد 17 سنة، وشهرته سامر المدني، مغني مهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي.