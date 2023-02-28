افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة بنى سويف الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، معرض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والذي يقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ضمن سلسلة المعارض والشوادر التي تنفذها المحافظة استعداداً لاستقبال الشهر الكريم، وللتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض ،المقام أمام كلية الطفولة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضار والفواكه وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه وياميش ومستلزمات الشهر الكريم، حيث يشارك فى المعرض أكثر من 11 عارضاَ من مصانع وشركات الموجودة بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة التابع لجهاز المدينة ( الجوهرة، الخطاب ، الفرنساوي، بيتا، بجانب منتجات مدرسة ناصر الزراعية وشركة المدينة المنورة وغيرهم من العارضين والشركات والسلاسل التجارية).

وأثنى المحافظ، خلال تجوله داخل مكونات المعرض، على المنتجات والسلع المعروضة التي تشمل جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ،بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها ، قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كاف من خلال التوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتضمنت إقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن الرئيسيةو40 شادراً على مستوى القرى الأم، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية ، للتغلب على نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن.

كما تبادل المحافظ الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكدا أن المعرض، الذي يخدم أهالي وسكان المدينة ،يخضع للإشراف المتكامل من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالتموين والصحة والطب البيطري والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ووفق الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، مع التشديد على تنظيم الحركة وتفادي الزحام والتكدس مع توقعات بزيادة الإقبال والتردد على المعرض مع التأكيد على حسن التعامل مع جمهور المواطنين .

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع ووضع لافتات بأسعار السلع ،مشيرا إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجارى والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).