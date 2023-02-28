اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:27 ص
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إصابة 8 أشخاص فى حادث على صحراوى البحيرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:15 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث على صحراوى البحيرة اسعاف
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر تصادم سيارتين ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.   

كانت مديرية أمن البحيرة ، تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى  بمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز وادى النطرون شهد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع  حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .

وبالفحص تبين مصرع شخصين  وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 


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