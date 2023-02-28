إصابة 8 أشخاص فى حادث على صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر تصادم سيارتين ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة ، تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



يذكر أن مركز وادى النطرون شهد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .



وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



