إصابة 8 أشخاص فى حادث على صحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر تصادم سيارتين ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة ، تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن مركز وادى النطرون شهد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر تصادم سيارتين ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
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