اليوم السابع
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إصابة 2 فى تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بجزيرة شندويل سوهاج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:58 ص
إصابة 2 فى تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بجزيرة شندويل سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية مركز جزيرة شندويل وقوع مصادمة على الطريق بين تروسيكل وسيارة ملاكى وإصطدم بموظفه مما نتج عنه إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم أثناء تواجدها بجوار الطريق، كما نتج عن التصادم أيضا إصابة قائد التروسيكل، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين تروسيكل وسيارة ملاكى ووجود مصابين، تم رفع أثار التصادم من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوجود حادث مصادمة ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جزيرة شندويل، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل " قيادة إبراهيم ج ا م 19 سنة عامل ويقيم  دائر المركز أختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالسيارة ملاكي " قيادة علاء م س م 50 سنة موظف ويقيم دائرة قسم طهطا وكذا إصطدم بهبه م ا 39 سنة موظفة وتقيم دائرة قسم أول سوهاج مصابه "كدمات متفرقة بالجسم " أثناء تواجدها بجوار الطريق "

كما نتج عن الحادث إصابة قائد التروسيكل " جرح قطعي بفروة الرأس والوجه وكدمات متفرقة بالجسم "  تم تحرير محضرا محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.


 

 


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